Godøy/Giske fikk et forsprang da Jakob Valderhaug satte inn 1-0 allerede i åpningsminuttet, og Ludvik Kleivan Breivik scoret og doblet ledelsen for Godøy/Giske. Mannsverk satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Godøy/Giske, og Alfred Opsahl Godø økte ledelsen da han satte inn 4-0 etter 14 minutters spill. Mannsverk scoret igjen da han gjorde 5-0 fem minutter senere, og fem minutter før sidebytte la Nikolai Dyb Støbakk på til 6-0 for Godøy/Giske. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-6.

Godøy / Giske var suverene i andre omgang

Filip Muren Johansen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-6 fire minutter etter hvilen. Valderhaug scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 7-1 sju minutter senere, og etter 53 minutter vartet Mannsverk opp med hattrick. Fem minutter senere økte samme lag ved samme spiller, og etter 59 minutters spill fullførte Valderhaug sitt hattrick. Ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Jonas Abelseth-Alnes satte inn 11-1 for gjestene, og Godøy/Giske-angriperen satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter før slutt. Marco Alexander Lillebostad-Piccolin satte ballen i nettet og økte ledelsen til 13-1 for samme lag minuttet før full tid. Like etterpå reduserte Hødd 3 da Muren Johansen satte inn 2-13-målet. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-13.

Spennende runde i vente

Tor Henning Andersen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Godøy/Giske måle krefter med SIF/Hessa 2 19. april. Hødd 3 møter Volda 2 20. april.