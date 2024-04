Mahamud Dahir Mahamud sendte Nord 3 i ledelsen allerede etter ti minutters spill, og Nord 3 doblet ledelsen da Johannes Nordbø Trengereid satte inn 2-0. Emil Strand Hope reduserte til 1-2 et kvarter før hvilen. Bømlos Andor Hovland scoret selvmål fem minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1 etter første omgang.

Dro ifra

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, økte Nord 3 ved Trengereid, og Fredrik Bjelland Østrått satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Nord 3. åtte minutter før slutt reduserte Bømlo da Tore Strand satte inn 2-5-målet. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Sebastian Øiongen satte inn 6-2. Den endelige stillingen i kampen ble 6-2.

Bømlos Stian Olsen fikk se det gule kortet.

Poengjakten fortsetter

Bent Arne Ingebrigtsen var kampleder.

I neste runde skal Nord 3 måle krefter med Haugar 2 9. april. Bømlo møter Djerv 1919 4 10. april.