Uvêret som held på har gjort at ferjesambandet mellom Hareid og Sulesund er stengt. Det same gjeld for hurtigbåtruta Hareid-Valderøya-Ålesund.

Strekninga for Festøya og Solavågen er innstilt inntil vidare.

Kl 09.50 blir det meldt at både ferjesambandet mellom Hareid og Sulesund og hurtigbåten opnar igjen, og det blir ordinær drift igjen utover dagen.

Vi oppdaterer saka.