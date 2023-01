Folketalsutvikling bør ha meir fokus

Utviklinga av folketalet er ei utfordring både for Herøy og Sande kommunar. Hadde det ikkje vore for relativt stor tilflytting frå utlandet, så ville tala sett langt mørkare ut i begge kommunalt. Det syner òg at vi er heilt avhengige av dei fleire hundre som har flytta til våre kommunar dei seinare åra, og faktisk har sytt for at hjula går rundt næringslivet.