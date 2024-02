Arrangementet som er kalla «Kroppskunst mot barnekreft» er ein nasjonal innsamlingsaksjon der fleire tatovørar over heile landet samlar inn pengar for den gode saka. For Skinnes er det fjerde gongen han er med.

I fjor samla aksjonen inn i overkant av 500.000 kroner. I år er det Skinnes sjølv som er leiar for arrangementet, som 24 tatovørar på landsbasis er med på.

– Ja det er eit stort arrangement, som strekkjer seg frå Sortland i nord til Kristiansand i sør. Vi håpar sjølvsagt at vi skal klare å samle inn like stort beløp som i fjor.

Fullbooka på berre 20 minutt

Nytt av året for det lokale tatoveringsstudioet er at dei ikkje køyrer drop-in som tidlegare. No er det sett av eit antal timebestillingar.

– Det er rett og slett fordi det vart litt vel mykje i fjor. Då kom det 60 personar frå heile Sunnmøre, og fleire fekk ikkje plass. Så det er for at ikkje folk skal verte skuffa, og for at vi ikkje skal køyre oss heilt ut. I fjor var eg ganske gåen i fleire dagar etterpå, fortel Skinnes.

Då bookingsystemet for årets aksjon opna for bestilling for under ei veke sidan, vart dagen fullteikna på berre 20 minutt.

– Då sat det folk og venta for å sikre seg ein plass. Det er flott, for det går jo til ei god sak, fortel Skinnes.

I år har han også med seg ein tatovør til, Ole-Martin Blestrud, som vart tilsett ved Studio Skinnes i fjor sommar.

– Det er veldig kjekt å ha med han på laget, og vi håpar det vert ein flott dag, avsluttar Skinnes.