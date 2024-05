Sist veke kunne representantar for regjeringspartia fortelje om ei komande omfordeling i inntektssystemet. Endringa vil – slik det er skissert – føre til at vår del av landet kjem godt ut. Seks av dei sju kommunane på Søre Sunnmøre vil få auka overføringar. Sande skal få nærare 10 millionar kroner meir i året frå 2026, Herøy over 14 millionar.

Om desse lovnadene held seg oppe, parallelt med signala om auka overføringar frå 2025, er det svært godt nytt for regionen vår. Ikkje minst for Herøy og Sande, to kommunar som i dag har så trong økonomi at det går på tenestetilbodet laust. Sande skal etter signala frå øvste hald ha trekt vinnarloddet når det gjeld den nye overføringsmodellen.

Det vert også slått fast at det ikkje lenger skal vere slik at kommunar vert økonomisk straffa for at dei ikkje har slått seg saman med andre. Særskilt urettferdig har dette systemet vore mot kommunar som er ufrivillig åleine. Det vil seie at dei gjerne har ville slått seg saman med andre, men der kringliggande kommunar har slått fast at dei ikkje vil.

Isolert sett er det sjølvsagt heilt fornuftig. Pisk og straff høyrer ikkje vår tid til. Likevel vil nok debatten om samanslåingar blusse opp igjen om ikkje så lenge. Ein av kommunedirektørane i Sjustjerna sa nyleg til Vestlandsnytt at tida er overmogen for å snakke samanslåing igjen.

Eit mogleg regjeringsskifte neste år kan framskunde prosessen. Nokon spør allereie no om det varsla nye inntektssystemet vil overleve eit regjeringsskifte. I mellomtida lever både Herøy og Sande på sparebluss. Det må dei gjere i overskodeleg framtid, men no altså med utsikter til fleire statlege kroner på konto. Det fortener alle tenestemottakarar. Adressa til folk bør ikkje avgjere kor gode offentlege tenester dei får.