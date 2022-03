Får etablere fleire einebustadtomter i Myrvåg

Nyhende

B. Tarberg får grønt lys frå Herøy formannskap for ei mindre endring av reguleringsplanen for eit bustadområde på Myrvågtoppen 75. I dag er eigedomen regulert for konsentrert småhusbygging (KS), der planen har vore å etablere tre firemannsbustadar – totalt 12 bueiningar. BT Utbygging vil endre KS-området til eit FS6-område (frittliggjande småhusbebyggelse) med felles privat køyreveg.