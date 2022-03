Etablerer fleire tomter på Nautøya

Nyhende

Jan Reidar Gjerde får løyve av Herøy-politikarane til å regulere delar av sin eigedom på Nautøya til 4–6 einebustadtomter. Primært ynskjer Gjerde å legge til rette for sine etterkomarar og gi dei moglegheit til å etablere seg på heimstaden, men også for andre som måtte ynskje å busette seg på øya. Tiltaket er i tråd med kommuneplanen som legg til rette for bustader i området. Herøy formannskap slutta seg tysdag til kommunedirektøren si tilråding om at romslege, landlege einebustadtomter vil passe godt med anna utbygging på øya og vere i tråd med intensjonane i kommuneplanen. Det vurderast også positivt at sitkagranene på området vert fjerna. Dei gav løyve til oppstart av arbeid med utarbeiding av privat reguleringsplan.