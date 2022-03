Nyhende

Herøy formannskap fekk tysdag ei lang liste over føreslegne rammekutt for å imøtegå budsjettvedtaket om ostehøvelkutt på 0,75 prosent i alle sektorar i Herøy – dette for å unngå innføring av eigedomsskatt. No har administrasjonen som svar føreslått å kutte tilbod innan både rus og psykiatri, lærarstillingar og tenestetilbod elles. Største kutta ar naturleg nok hamna på dei største sektorane, helse og oppvekst, som begge har blitt pålagt nokså vesentlege kutt gitt prosent-prinsippet.