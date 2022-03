8. mars-stunt som gav gjenklang

Nyhende

Nokre lokale personar stod i år bak eit stunt i høve kvinnedagen som vekte stor merksemd. Dei utstyrte fleire vegar og gater i Fosnavåg med nye namn. Alle dei nye skilta hadde kvinne- eller kvinnerelaterte namn, som til dømes «Lydia Remøes gate» og «May-Britt Moser-bakken».

Kvinnedagsmysterium i Fosnavåg: Fleire nye gatenamn Tysdag morgon var der nok fleire som sperra opp auga då dei ankom Fosnavåg på kvinnedagen 8. mars. Fleire stadar har nemleg fått nye skilt - truleg i løpet av natta.

Eit originalt og tankevekkande påfunn som sjølvsagt har ein djupare botn. Kan det tenkast at mennene har blitt framheva for mykje, at det framleis føregår ei skjult eller indirekte diskriminering, både i folkeliv og næringsliv? Sjølvsagt har kvinnene blitt diskriminerte, ein treng ikkje mykje historisk kunnskap for å konkludere der. Og dessverre føregår det framleis, kanskje meir ubevisst og skjult i dag. Men det skjer. Det er der.

Ordføraren hyllar kvinnedagsstunt Herøy-ordførar Bjørn Prytz (Ap) hyllar skiltpåfunnet i Fosnavåg på kvinnedagen.

Alle bør vi sjå litt mot oss sjølve, bedrifter, lag, samfunnsinstitusjonar og andre delar av lokalsamfunnet. Også Vestlandsnytt. Altfor ofte er det menn som dominerer i spaltene, mellom anna toppfolka i næringslivet og i lokalpolitikken. Kvinner, som menn, bør heie fram kvinnene i større grad enn i dag. Kanskje ser vi nye kvinnelege ordførarar både i Herøy og Sande neste år? Mange meiner det hadde vore ei kjærkomen avveksling!

Ein del av vår jobb er å få fram dei kvinnelege stemmene, syne at samfunnet består av eit variert utval menneske med ulik bakgrunn – på alle vis.

I dagens avis – passande nok like etter 8. mars-stuntet i Fosnavåg – går startskotet for vår nye spaltist Emilie Hansen. Ei ung kvinne som vil gi unge kvinner ei stemme, eit innslag som vil medverke til ei meir mangfaldig lokalavis. Men målsettinga om meir variasjon i kjeldebruk, intervjuobjekt og rett og slett større breidde også i våre spaltar, er naturleg nok ikkje nådd med det. Det er eit kontinuerleg arbeid.

Dessverre er 8. mars framleis ein viktig dag. Gratulerer med overstått, og gratulerer med eit ekstraordinært tiltak som enkelt og effektivt var ein sterk bodskap.