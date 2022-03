Slik er jod-beredskapen i Herøy og Sande

Nyhende

– Vi har 1.100 tablettar med jod i kommunen no. Dersom det kjem nasjonal anbefaling om at barn og unge under 18 år skal få det, så vil vi kunne gje tablettar til elevar ved skulane våre og til barn i barnehagane. Det blir sendt ut brev til foreldre om dette ganske raskt for å få fullmakt til å kunne gje tablettar til barna, sa kommunedirektør Anders Hammer til sandeformannskap onsdag.