Nyhende

Det er konklusjonen etter tilsynsbesøket som kommunen nyleg hadde til ei rekkje med naust på Kalveneset i Herøy. Her kunne dei utsende frå kommunen konstatere at fleirtalet av nausta hadde avvik i høve til byggeløyva, og er innreidde meir som fritidsbustadar for varig opphald enn for lagring av båt og bruk.