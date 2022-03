- Vi må vere førebudde på å ta imot flyktningar i tida som kjem. Døra er opa

Nyhende

Krigen, og fylgjene av han, har naturleg nok ført til både redsle og frykt mellom folk i andre land i Europa, også her i Norge. Både vaksne og barn er skremde av det som skjer. Når det gjeld born kan det vere fornuftig å lytte til faglege råd.

Snakk med borna om krig, snakk heime og snakk i skulen. Born får med seg det som skjer, skjønar når foreldra er bekymra – og har ikkje godt av å bere på eventuell frykt og usikkerheit heilt åleine.

Redd Barna gir mellom anna fylgjande råd:

«Gi borna høve til å spørje og snakke om hva det er dei ikkje forstår, er redde for eller undrar seg over. Lytt til barn før du snakkar. Dei kan ha et helt anna bilde av situasjonen enn vaksne. Reflektér saman med barn om kva dei tenkjer, trur og meiner om det dei ser og høyrer.»

Ein langt verre situasjon er det sjølvsagt for det ukrainske folket, der mange allereie er sterkt påverka av krigens handlingar og fylgjer. Mange er drepne og skada, og i skrivande stund kan det vere så mykje som ein million ukrainarar på flukt på veg mot ei ukjend framtid – og kanskje med ein far, ektemann eller son som står midt i krigshandlingane.

Her i Norge har det vore synt sterk støtte både frå styresmaktene og folk flest, til Ukraina. Slik er det i det meste av verda. Putin sin meiningslause aggresjon og invasjon blir fordømt alle stadar. Like fullt durar Putin på, og det synest uklart korleis konflikten, krigen og den fastlåste situasjonen i Ukraina spesielt og Europa generelt vil ende.

Det er svært gledeleg å sjå korleis mange her heime stiller opp med støtte til dei krigsråka i Ukraina. Bedrifter, organisasjonar og privatfolk har allereie varta opp med pengar og støtteerklæringar. Vi må også vere førebudde på å ta imot flyktningar i tida som kjem. Døra er opa.

Hundrevis møtte opp på stadion: - Slava Ukraini! Torsdag kveld samla fleire hundre folk seg ved Havila Stadion Fosnavåg for å vise si støtte til det ukrainske folket i krigen mot Russland.

Enorm gjevarglede: - Det har teke heilt av! Telefonen til Iryna Jensen ringer ustanseleg. Dei siste dagane har næringslivet i Herøy bidrege med over 700.000 kroner til innsamlingsaksjonen ho er med på organisere. Men også privatpersonar og det offentlege har meldt seg.