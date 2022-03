Hundrevis møtte opp på stadion: - Slava Ukraini!

Nyhende

Herøy kommune, gjennom kvalifiseringssenteret for innvandrarar, saman med Bergsøy idrettslag stod for den sterke markeringa. Dei hadde på førehand tent eit stort, brennande fakkel-hjarte på idrettsbana – eit lys i det tunge mørket som no det Ukrainske folket står i etter at Russland gjekk til krig for ei veke sidan.