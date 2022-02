Sentrumsplanar og ferjeplanar

Nyhende

Det var ein interessant diskusjon då det faste planutvalet i Sande sist veke drøfta den nye planen for Larsnes sentrum. Det vert lagt opp til meir tilrettelegging for utvikling på fleire felt. Det er både viktig og bra, etter at kommunesenteret har fått ei ansiktsløfting gjennom målretta satsing dei siste tjue åra.

Ferje-storleiken legg føringar for nye planar på Larsnes På Larsnes ser folk helst at ferjekaia vert flytta lenger vest. Men her spelar både storleiken på ferjene og Sande Fastlandssamband sine planar ei rolle inn mot den vidare planlegginga av sentrum.

Eitt spørsmål heng framleis i lufta: Kva skjer med ferjekaiområdet, og kva ferjer skal dette arealet tilpassast for? Utfordringa er at fylkeskommunen har varsla at det skal inn ei femtibilarsferje i rute 01 frå 2025. Denne ferja blir så stor at dagens ferjekaiområde vert for lite. Det er antyda bygging av ny og større kai vest for dagens kai.

Samstundes veit vi at rute 01 frå 1. april i år skal betenast av to ferjer, eit framsteg av ein slik dimensjon at dårleg vande ferjereisande nesten ikkje trur på det før dei ser to ferjer på fjorden. Ordninga med seglande reserveferje er i første omgang tenkt gjennomført i sommarhalvåret. Håpet lokalt er sjølvsagt at ein kan få omgjort det til to heilårsseglande ferjer.

Det er sjølvsagt langt betre at to ferjer – sjølv om det ikkje vert ferjer av nyare dato – går sambandet framfor èi ferje, sjølv om ho skulle bli litt større. Skal ein frå 2025 gå tilbake til èi ferje som trafikkerer sambandet, med to timar mellom kvar avgang, blir det faktisk eit stort tilbakesteg.

Sande kommune eig 56,3 prosent av aksjane i Sande Fastlandssamband AS. Selskapet kan nå endå ein milepæl i år. Kommunen er sjølvsagt ein aktiv medspelar for at SaFast skal få best moglege rammevilkår og oppnå den beste finansieringsplanen. Å erstatte to ferjer – med ferjeavløysingsmidlar som viktig post i finansieringsplanen – er også i SaFast si interesse.