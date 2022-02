Nyhende

No stad­fes­tar Statsforvaltaren Sande kom­mu­ne si god­kjen­ning om etab­le­ring av ei fast­mon­tert bryg­ge på ei sjø­bu i ei rek­kje på Sands­hamn, næ­ra­re bes­temt ei­ge­do­men 73/31.

Der­med har dei som har kla­ga på ved­ta­ket ik­kje fått med­hald i sine an­ke­punkt.

Att og fram i fjor

Saka si for­his­to­rie for­tel at kom­mu­nen god­kjen­de søk­na­den i to om­gan­gar i 2021. Det første ved­ta­ket vart på­kla­ga og sendt til Statsforvaltaren. Den­ne ins­tan­sen opp­he­va 9. au­gust 2021 kom­mu­nen sitt ved­tak, då det var i strid med av­stands­kra­vet til nabo­gren­sa, i til­legg til byg­ge­for­bo­det i strand­so­na.

Kom­mu­nen sitt NTM-ut­val gav 29. september 2021 løy­ve til opp­fø­ring av bryg­ga, med god­kjen­ning inntil nabo­gren­se. For­mann­ska­pet gav 5. ok­to­ber dis­pen­sa­sjon frå byg­ge­for­bo­det langs sjø­en.

Der­et­ter kom det ein ny kla­ge, frå tre rep­re­sen­tan­tar frå na­bo­ei­ge­do­mar.

– Det vil vere høve til å søke om et­ter­følg­jan­de god­kjen­ning av eit al­le­reie opp­ført til­tak. Det sent­ra­le for Statsforvaltaren er om det er høve til å god­kjen­ne til­ta­ket et­ter plan- og bygningslova, hei­ter det mel­lom anna i vur­de­rin­ga.

Statsforvaltaren sy­ner mel­lom anna til at det i fylg­je re­gu­le­rings­pla­nen skal vere høve til å føre opp kai utan­for sjø­b­ue­ne, og at til­ta­ket som er gjen­nom­ført er i sam­svar med føre­må­let i pla­nen, hei­ter det.

Til­ta­ket har ik­kje sær­leg verk­nad for strand­so­ne­ver­net. Pla­nen er heller ik­kje til hin­der for at kai- el­ler bryg­ge­an­legg kan fø­rast opp enkeltvis fram­for sjø­b­ue­ne, slår Statsforvaltaren fast.

Han slut­tar seg til kom­mu­nen sine vur­de­rin­gar om at for­de­lar med dis­pen­sa­sjon er klart stør­re enn ulem­per. Ulem­pa er frå Statsforvaltaren si side om­ta­la som «på­rek­ne­leg».