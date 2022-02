No lagar idrettslaget jubileumsbok

For å kunne lage denne reisa må vi ha mange bilete. No er det berre å sende inn til desse tre i nemnda om ein har noko liggande. Det er ikkje eitt bilete som ikkje kan brukast

– Vi to var faktisk med på stiftingsmøtet. Mykje av grunnen til oppstarten var vel at skulen skulle kome, då ville vi utnytte høvet til å få utvida bana frå 70 x 40m til 100 x 60m. Det var der det starta. Det er rart å tenkje på at vi har vore med heile vegen.