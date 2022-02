Nyhende

Det skjer som ein del av pro­ses­sen med å rea­li­se­re pla­na­ne til Rovdefjordsambandet AS, selskapet som vil eta­ble­re fly­te­bru frå Bjørlykka og over fjor­den til Sau­de­hol­men, med høg­bru over til Sto­re­ne­set på Gur­skøya.