Nyhende

Fredag, etter ei intens framsyningsveke, var nokre av dei i Herøy for å snakke om og promotere musikalen og studiemoglegheitene i Volda for elevane på Ytre Herøy ungdomsskule. Dei fekk ikkje sjå årets musikal då denne produksjonen ikkje er klar, men eit film-gjensyn frå 2020-musikalen «Askeladden.dotcom». Her blei dei elles introdusert for herøyværingen som spelte hovudrolla i 2020-oppsettinga – Henrik Hjorthaug Halle.