Siger og tap for damelaget

Laurdag var botnplasserte Langevåg motstandar i tredjedivisjon avdeling 1. I ein jamn førsteomgang som svinga fram og tilbake var Langevåg ved to tilfelle oppe i ei tremålsleiing, men Bergsøy scora omgangens to siste mål og sørga for at stillinga var 10–11 til pause.