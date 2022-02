NMI har saksøkt Havila Kystruten

Nyhende

Havila Kystruten Operation AS, som er driftsselskapet i Havila Kystruten AS, fekk tysdag ei stemning til Møre og Romsdal tingrett. Saksøkjaren er Norwegian Marine Interior AS, og saka gjeld "Inndrivelse av uteståande" som har oppstått under kontraktane NMI har med byggeverftet Tersan i Tyrkia, der dei tre siste kystruteskipa til Havila Kystruten blir bygde.