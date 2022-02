Heile Herøy representert

Nyhende

Heile Herøy var representert i samlinga på AH Sportlounge i Fosnavåg tysdag kveld. Endeleg kunne vi møtes til eit fysisk møte att, og folk kosa seg i lag!

Eit ønske om å legge til rette gode turstiar og padleleder både for oss som bur og for besøkande, lære korleis ein tar vare på våtområder på stiar, sjå på mulegheiter for å få finansiering for tiltak og tilrettelegging, og lære korleis ein skal verne den sårbare kystnaturen mot slitasje, var mellom mange saker som sto på agendaen for møtet. Friluftsliv er viktig for folkehelsa, for trivsel og bulyst.

Alle har rett til å bruke naturen rundt oss, og allemannsretten stadfestar retten til å kunne gå på tur.

• Allemannsretten gir alle rett til å ferdast og opphalde seg i utmark i Norge. Retten er eit gratis fellesgode som er ein del av den norske kulturarven.

• Allemannsretten er grunnlaget for friluftslivet i Norge, og brukast gjerne som eit samlebegreplse på rettigheiter vi har til fri bruk av naturen.

Vi såg også på allemannsplikta og Stikk UT!-vett, og mulegheitene vi har til å informere besøkande korleis vi vil at dei skal oppføre seg når dei er på besøk hos oss.

Stor deltaking i Stikk UT

Etter første Stikk UT!-sesong i Herøy ligg kommunen på ein 7-plass i fylket. Tala for Herøy viser 1481 deltakarar og tett på 19000 registreringar. Av Stikk UT!-måla i Herøy var Herøy gard det mest populære med 3082 registrerte besøk av til saman 1818 personar.

Lista vidare er slik med tal på besøk og antal personar i parentes:

Muletua 1660 (2553)

Golleneset 1432 (2248)

Byvandring i Fosnavåg 1257 (2177)

Eggesbøvegen til endes 1182 (2288)

Vardeheida på Leinøya 925 (1849)

Lysløypa på Leikong 848 (2143)

Skåla på Gurskøya 820 (1318)

Igesundvarden på Bergsøya 721 (2029)

Storevarden på Nerlandsøya 648 (1342)

Huldrehornet på Gurskøya 644 (851)

Remøykammen og vardane på Remøya 606 (717)

Leinehornet 530 (1070)

Laupsnipa på Gurskøya 451 (508)

Storerund på Moltu 324 (388)