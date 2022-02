Herøy kommune sine helseskadelege bygg

Nyhende

Det bra at elevane som er flytta frå Bergsøy skule Borga trivst i sine nye, mellombelse lokale, i form av modulbygg. Elevane sjølve kan fortelje at dei «slepp å vere svimle», og set dermed ord på korleis luftforholda var på Borga.

Samstundes kan ikkje dette vere ei kvilepute for kommunen. Elevar i 2022 fortener noko meir enn modulbygg som ei permanent løysing. Det trengst spesialrom og andre fasilitetar, behov som ei mellombels løysing ikkje kan stette på sikt.

For at elevane på mellomsteget skulle «sleppe å vere svimle», måtte det ei stenging til, i form av eit vedtak frå kommuneoverlegen. Då var det ingen veg tilbake for kommunen, som måtte hive seg rundt og finne nye løysingar.

No ropar kommuneoverlege Aasen varsku endå ein gong. Heller ikkje denne gongen kjem det som ei bombe. Like fullt strekar oppmodinga om å stenge Servicekontoret under alvoret i situasjonen når det gjeld første etasje på rådhuset. Her har dårleg vedlikehald over tid – til liks med Borga – ført til at arbeidstilhøva rett og slett er helseskadelege. Det vart for fleire år tilbake rapportert om fuktskadar som i neste omgang har gitt gode levevilkår for sopp og mugg.

Fleirtalet i kommunestyret fann likevel ikkje plass til ei løyving som ville betre forholda i området i første etasje der det har vore jobba under slike forhold.

Ikkje nok med det. Kommunedirektør Aglen fortel i eit intervju med Vestlandsnytt at det finst fleire kommunale bygningar «som av same årsak er overmodne for utskifting». Snart kjem ein heilskapleg plan for den kommunale eigedomsforvaltinga på bordet. Det ser ut som det trengst. Tusenkronersspørsmålet er: Finst det pengar til alle nybygg og oppgraderingar som trengst? Problemet har på fleire vis blitt ei hovudpine både for tilsette og kommune.