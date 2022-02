Bokbåten får millionløyving frå privat stifting - kan vere ein døropnar

Bokbåten Epos har sidan 1963 vore eit populært kulturtilbod langs småhamner og grender på vestlandskysten, men som vart lagt ned i Møre og Romsdal i 2019 og i Vestland fylke i 2020. Stiftinga Fritt Ord løyver no tre millionar kronar over tre år til båten for å sikre vidare drift.