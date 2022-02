Framleis strenge smitteverntiltak i Helse Møre og Romsdal

Nyhende

– Vi har førebudd oss på høgare sjukefråver blant våre tilsette, og det har slått til. Vi klarer per i dag å oppretthalde planlagde operasjonar og konsultasjonar, men er avhengig av å førebygge smitte i størst mogleg grad i føretaket. Vi skal både skjerme pasientane i Møre og Romsdal og sørge for at vi har nok personell på jobb til ei kvar tid, fortel fagdirektør, Erik Solligård i pressemeldinga.