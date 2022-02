Nyhende

Under ei avgrensa revidering av prioritert handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ønskte Herøy kommunestyre, etter framlegg frå Folkelista, å gjere to endringar til handlingsprogrammet. Dette er ei slags prioriteringsliste frå Herøy kommune til fylket for kven som kan søke om spelemidlar.