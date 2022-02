Nyhende

Møre og Romsdal jordskifterett melder at dei no vil starte behandling av saka om merking av grensene for Tjørvågosen naturreservat. Planen er å få gjennomført saka i fyrste halvdel av 2022. Det er vernegrensa i samsvar med Miljødirektoratet sitt vernevedtak som skal merkast. Etter planen skal grensenemerkinga gjerast utan involvering av partane i saka.