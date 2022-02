Nyhende

Ungdomsrådet har tilrådd at Metizport blir rangert som nummer ein i Herøy for søknad om støtte frå Bufdir si tilskotsordning, framfor 4H som var den andre kandidaten. Rangeringa er grunngiven med at Metizport har eit meir omfattande tilbod enn 4H som var den andre søkjaren. Søknaden gjeld tilskot til Metizport sin nye møteplass i Myrvågsenteret.