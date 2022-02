Dagleg leiar Tore-Jakob Reite om brannen ved Brimer:

- Letta over at brannen ikkje førte til personskadar

Dagleg leiar ved Brimer på Kvamsøya, Tore-Jakob Reite, er letta over at brannen ved produksjonsanlegget deira ikkje førte til personskadar. Kva brannen har å seie for drifta er elles for tidleg å seie.