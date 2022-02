Dragsundbrua og vegen vidare

Nyhende

For 69 år sidan, 20. februar 1953, vart den «nyaste» Dragsundbrua opna. Den smale og bratte brua har med åra også blitt den utskjelte brua. Då ho vart bygd, skal det slik vi skjønar det ha vore med krav ikkje berre om at mindre seglbåtar skulle kunne passere under brua, men også selfangstskuter med sine ragande utkikstønner i toppen av masta.

Betongprøver og inspeksjonar syner: – Dragsundbrua kan stå til ho er 100 år Frå tid til anna vert det stilt spørsmål med tilstanden til Dragsundbrua. Reint teknisk er det ikkje noko i vegen for at brua i 2053 kan feire 100-årsjubileum.

Det siste illustrerer på godt vis at brua kjem frå ei anna tid. Biltrafikken har formeleg eksplodert i omfang sidan den gong. I dag er det slik at trafikken vert regulert når brøytebilen må i aksjon. Storbilar kan passere kvarandre på brua, men berre med nokre centimeters klaring. Forholda for mjuke trafikantar på brua er rett ut skremmande.

Møre og Romsdal fylkeskommune er uroa for trafikken på Dragsundbrua: Bilistar køyrer sjølv om brua er stengt Bilistar køyrer over Dragsundbrua i Herøy sjølv om ho er stengt. Det skapar trafikkfarlege situasjonar, åtvarar Møre og Rosmdal Fylkeskommune.

At brua er trafikkfarleg, er det ingen tvil om. Brukonstruksjonen skal i seg sjølv vere solid, og det er litt av årsaka til at fylkeskommunen – som er vegeigar og har ansvaret – sist haust gjekk ut og proklamerte at ho kan stå til ho er hundre år. Då Vestlandsnytt skreiv om dette, var det på eit vis ein augeopnar for mange i lokalsamfunnet.

Meiner det er på høg tid at Dragsundbrua blir prioritert Tidlegare Herøy-ordførar Arnulf Goksøyr slår eit slag for at noko no faktisk blir gjort med trafikknutepunktet på kommunegrensa mellom Ulstein og Herøy. – Dette er uforsvarleg behandling av folk i verdiskapingsfylket Møre og Romsdal, skreiv Goksøyr i eit innlegg på si eiga Facebook-side onsdag.

Trafikken er stor, meir enn 6.000 bilar i døgnet. Langt meir enn til dømes over Ørskogfjellet og Tresfjordbrua. Alle forhold, kanskje sett vekk ifrå det merkelege argumentet om at brua «kan stå i hundre år», tilseier behov for snarleg utskifting. Herøy og Ulstein bør starte reguleringa og planprosessen så raskt som råd, og så må fylkeskommunen følgje opp, slik partigruppene til Høgre i Ulstein og Herøy tek til orde for.

Høgre i Herøy og Ulstein med felles offensiv: - Vi må sjå på Dragsundbrua, no! I varsla interpellasjonar vil både Herøy Høgre og Ulstein Høgre be sine respektive kommunar om å prioritere oppstart av reguleringa for ny Dragsund-bru.

Vi bør også fri oss for den eventuelle tanken om at det å presse på for Dragsundbrua, kan få negativ effekt for andre bruer og fylkesveginvesteringar i vår region. Det går an både å tenkje to og fleire tankar på ein gong. Prosessen er i gang. Vi har stått med hua i handa altfor lenge.