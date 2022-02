Jonas (24) på besøk i Gursken etter sju år åleine på flukt:

Endeleg kan dei puste ut

Som 17-åring forlèt Jonas familien for å leve i skjul for det eritreiske militære. Sidan har han sett mora si éin gong. No er heile familien gjenforeina i Gursken – iallfall for ei lita stund.