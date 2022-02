Det spøker for møresilda

Nyhende

Snart to veker inn i februar månad ser det ut til at silda enno ikkje er komen i gang med vandringa si søretter kysten med kurs for dei tradisjonsrike gytefelta på Møre. For ikkje så mange år sidan brukte silda å vere framkomen på gytefelta på denne tida, men dei 7-8 siste åra har framkomsten drege lenger og lenger ut i tid.