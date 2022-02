Nyhende

Møre og Romsdal fylkeskommune har godkjend forvaltingsplanen for Herøy gard, men ber om at tiltak blir utforma i dialog med seksjon for kulturarv i fylkeskommunen. Aktuelle tiltak i denne samanhengen er etablering av eit mulltoalett i grindbygg på 4 x 2 meter til teltplassen, og dessutan etablere ein ny, sikrare og oppbygd bålplass.