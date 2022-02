Nyhende

Folk i Sandvika ber Herøy kommunen snarast utbetre eit hol i den kommunale vegen i bygda. Vegen vart reparert for ei tid tilbake, men no er holet kome opp i ein storleik på 50 x 50 centimeter og blir større for kvar dag som går. Eit hol i vegbana med denne storleiken er farleg for både køyrande og gåande, skriv tipsaren.