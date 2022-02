Nyhende

– Eg vil rose Høgre for å sette dette på dagsordenen. Vi ser alle at ei ny bru over Dragsundet er viktig for kommunen og regionen. Brua er ikkje tilpassa dagens behov for trafikktryggleik, sjølv om brukonstruksjonen kan vare i lang tid, innleia ordførar Bjørn Prytz (Ap) då kommunestyret torsdag handsama ein interpellasjon frå Høgre om Dragsundbrua.