– Bruk dialekta og morsmålet

– No har dei ei gyllen moglegheit til å vise fram eiga dialekt og morsmålet sitt. Vi i mållaget ønskjer, som kvart år, å utfordre Herøy-ungdommen til å gjere akkurat dette under årets UKM-framsyning.

Det seier Helde om UKM-påmeldinga som no er i gang. UKM i Herøy går av stabelen 23. mars og er ei sceneførestilling med proff lyd og lys på Fosnavåg konserthus. Her er alle ungdommar invitert til å vise fram ulike kulturuttrykk – om det så er dans, song, kunst, foto, film eller instrument.

– Vi ønskjer ikkje å legge føringar for korleis folk skal bruke språket. Vi er nøgde så lenge ein brukar eige morsmål i formidling av kultur. Det kan vere kunst, ei tekst, ein song eller ein film – her er det berre fantasien som set grenser.

Helde seier han gjerne ønskjer å sjå kreativ språkformidling.

– Vårt råd er å vere kreative. Nynorsk og dialekt kan brukast på mange måtar. Kanskje har du eit dikt du har skrive på nynorsk i heimelekse? Det kan du til dømes ramme inn eller lese høgt på scena. Er her kanskje nokon som kan formidle nynorsk gjennom dans? Det hadde eg likt å sett i alle fall, seier Helde som trur her er mykje potensial blant kulturspirane i Herøy.

Om der er folk som tek utfordringa til mållaget er dei med på å kjempe om ein pengepremie og ein flott diplom, opplyser Helde.

– Når folk på ein annan måte

Mållagsrepresentanten forklarar vidare at det ligg mykje verdi i å bruke eige morsmål eller dialekt. Sæmund er musikar og brukar sjølv nynorsk og Herøy-dialekt aktivt i musikkformidlinga si.

– Eg føler eg når folk på ein heilt annan måte når eg brukar mitt eige språk. Gjennom bruk av dialekt formidlar eg på same måte som når eg snakkar i det daglege. Det tur eg er med på å gjere at folk forstår bodskapa mine betre – i alle fall for publikummet her heime, seier Helde.

– For meg er det også slik at eg er betre og har eit rikare ordforråd i norsk enn til dømes engelsk. Då tenkjer eg det blir best om eg fortel mine historier på det språket eg kan best, seier Helde som håper fleire ungdommar kan få oppleve den same formidlingsgleda som han gjer.

Han rundar av med slagordet til det lokale mållaget.

– Skriv nynorsk og snakk dialekt!