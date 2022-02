Nytt selskap i sving: – Dette er eit attraktivt område

Nyhende

Havland Eigedom heiter selskapet som står bak satsinga – eigd likt mellom LIzel AS og Ålesund-baserte Lampholmen AS. Bustadfeltet er planlagt å ha tre tomannsbustadar i to storleikar og fire einebustadar i rekke. Så langt har ei bueining blitt selt, og om alt går etter planen ser selskapet føre seg at denne kan vere innflyttingsklar sommaren 2023.