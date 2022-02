Kva er rett om Rovdefjordsambandet, Jon Aasen?

Nyhende

Det er ofte i ein debatt mellom fleire alternativ at ein i fellesskap kan finne fram til den beste løysinga. Det er dette vi prøva å få til.

Kan vi då starte med å få klarheit i lengda over fjorden og ein ca pris ?

Den 13.12.21 sa Jon i kommunestryremøte i Vanylven at brua er lenger med vårt alternativ.

Den 07.01.22 sa Jon til Vestlandsnytt at flytebru Bjørlykkeskjeret til Saudeholmen er 2020 m.

Den 13.01.22 sa Jon i Synste Møre at begge alternativa var like langt, 2300 m.

Den 27.01.22 skriv Jon i lesarinnlegg i Synste Møre at flytebru frå Bjørlykkesjeret til Saudeholmen er 1500 m og ei høgbru 350 m lenger … som då må bli 1850 m.

Kva er rett av alle desse forskjellige tala med avstand over fjorden, vi berre spør? Kva avstand har Rovdefjordsambandet på sitt alternativ ?

Slik vi les avstanden på Sunnmørskart frå Bjørlykkeskjeret til Saudeholmen er det 1600 m og ikkje 1500 m. Når ei flytebru vert lenger enn 1500 m, så må ein auke stålmengda og prisen vil gå opp, er dette lagt inn i kalkyla når ein skriv at flytebrua er 1500 m ?

Vi har lenge prøvd å kome i dialog med bruselskapet og har etterspurt kva prisen er pr m flyteelement, men aldri fått svar.

Då har vi teke initiativ sjølve og vår kunnskap ligg i å google på nett. Det burde faktisk både politikarane og innbyggarane sjekke opp, for å gjere seg opp ei meining.

Det er bygt kun to flytebruer i Norge pr i dag og det er Bergsøysundbrua og Nordhordalandsbrua. Den tredje brua som er under planlegging og under uttesting er kryssinga av Bjørnafjorden på E-39. Slik vi ser det er det i dette sambandet den høgste kompetansen i Norge er, med Statens Vegvesen, SINTEF Ocean, Det Norske Veritas i godt samarbeid med Prodtex. Dette er verdensleiande teknologi.

I kostnadsberegningane som er gjort av Dr. Techn Olav Olsen av vårt forslag frå Koparneset til Årvik som er 2000 m, er no etter deira utrekninga blitt 2344 m og kostar 500 mill meir.

Kvifor er det blitt 344 m lenger ? Jau fordi brua då skal vere 200 m nord for neset til landfeste på Skredestranda, altså 344 m på langs av fjorden på Sande-sida.

Har nokon kjøyrt ei bru som går på langs av fjorden? Vi berre spør.

Om vi går ut ifrå ein pris på 1,5 mill pr m flytebru og innspart lengd over fjorden på 344 m så får vårt forslag ei innsparing på 516 mill. Vårt forslag startar også oppe i ei ca høgd på 30 m på Kopaneset og kva er besparelsen på dette med redusert byggehøgd på 30 m?

Vi har ifølge utredinga frå Dr. Techn Olav Olsen om vårt forslag eit godt infrastruktur opplegg der vi har ei direkte tilknytning til Fv. 61 på begge sider og at vårt forslag så ligg det ikkje inne uforusette kostnader knytt til undersjøiske arbeid og dei er det mykje av i Rovdefjordsambandet sitt forslag både på Bjørlykkeskjeret og høgtårnet ute i sjø ved Storeneset. Kvifor er ikkje dette komt fram?

Vi vil også svært gjerne ha fram ein pris på forslaget frå Rovdefjordsambandet med tunell og sjøfylling 300 m i Bjørlykka,noko som til no har vore svara ut som ein vinn, vinn situasjon frå Jon. Kva er prisen ?

Vidare etterspør vi totalpris frå høgbrua på Storneset til brutårna i 45 m høgd på Sandesida og vidare inn til Fv.61.

Det er med stor undring at styreleiaren gong på gong ikkje vil snakke om ei endeforankra bru på Koparneset, når både SINTEF Ocean og Det norske Veritas anbefaler Vegvesenet om å bygge ei endeforsterka bru over Bjørnafjorden, for å spare kostnader .

Spørsmålet blir då kor mykje mindre stålmengde får vi då med ei endeforankra bru?

Teknologien er i verdensklasse då dei har gått ut i frå offschore modellen frå Snorre A og Heidrun. Ein slik konstuksjon, kalla «TLP tenslon leg platform», er dette sjekka opp av Rovdefjordsambandet ? Ein teknologi som vi to meiner at Rovdefjordsambandet må forholde seg til, så kvifor bruselskapet ikkje ønsker dialog forstår vi fortsatt ikkje.

Vi vil gjerne at det blir lagt inn eit influensområde (reguleringsområde) som også dekker til og med området med Årvik fergekai då har ein ei god muligheit å jobbe parallelt med begge alternativa i kommunedelplanen utan å miste tid og lande på det beste alternativet. Om ikkje planen til R.S.B skulle føre fram med å gå med brua mot Breivik Kalkverk må ein til med ein ny kommunedelplan om ein seinare vil sjå meir på område ved Årvik ferjekai, men då er mange år kasta vekk. Influensområdet for Koparneset ligg alt inne i planen frå Rovdefjordsambandet, så det er berre området med Årvik ferjekai som manglar.

Slik Rovdefjodsambandet er i dag så står vi utan godkjent reguleringsplan i Vanylven og Sande og er nesten tilbake til start. Dette er den saka som er fremst i pannebrasken til alle politikarar, innbyggarar og aksjeeigarar i Rovdefjordsambandet. Vi har brukt 10 år og ca 20 mill, då bør vi vere komne så langt at vi kan vere i ein god dialog for å finne den beste løysinga.

Rovdefjordsambandet er den viktigaste saka på fleire generasjonar i regionen vår og vil skape ein heilt ny bu og arbeidsmarknadregion, så løysningane må vi finne i fellesskap.

I lesarinnlegget til Jon skriv han som styreleiar i Rovdefjordsambandet at å teikne ein rett strek over ein fjord er ei enkel framsetting av avstanden mellom to punkt.

Er ikkje det enklaste ofte det luraste då Jon, å ha ei rett linje over fjorden når forholda ligg så godt til rette for det, kontra det som du meiner med å ha ei bruløysning som går 344 m på langs av fjorden ?

Ottar Jan Løvoll (Ap) og Nils Olav Moen (Hp)