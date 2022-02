Her er det kreative resultatet

Nyhende

– Eg hadde i utgangspunktet ikkje så lyst til å delta, men mamma fekk meg til å melde meg på, fortel Marianna Lange-Sandvik (13).

Mora håpa at skrivekurset med Ann Helen Kolås Ingebrigtsen, i regi av Herøy Mållag, skulle inspirere dottera til på bli meir glad i norskfaget.

– Eg hadde ikkje lyst til å fare, for eg trudde det skulle bli kjedeleg, seier Marianna.

Men det vart ikkje kjedeleg i det heile ...

– Det var veldig gøy. Vi var mange i lag, som inspirerte kvarandre, og eg var glad kvar kveld eg hadde vore der, fortel ho.

På kurset fekk deltakarane fleire ulike skriveoppgåver. I det fylgjande kan du lese fem av tekstene Marianna har skrive.

Eg er på veg heim. Det er vinter, så det er både kaldt og mørkt om kvelden. Eg må skunde meg heim, det betyr at eg må gå forbi det skumle vesle huset litt lenger ned i gata. Folk seier at det spøker der, eg er ikkje heilt sikker på om eg skal tru på det. Eg tek eitt og eitt steg nedover, på veg mot huset. Eg kjenner allereie at håra røyser seg på armane mine. Eg kjem nærmare, no ser eg huset heilt klart rett framfor meg. Hendene mine blir klamme, og eg skjelv i beina. Ingen har tort å gå forbi huset, no skal eg gjere det.

Eg ser heile huset, det er større enn det eg såg føre meg. Døra der smell igjen, før eg ser ein skugge. Den er der berre eit lite sekund, so eg veit ikkje om eg berre innbiller meg det.

Eg klarer ikkje å gå vidare, beina mine er frosne fast i bakken. Døra smell igjen. Eg prøver å løfte eine beinet. Der er skuggen igjen, den kjem nærmare. Eg klarer ikkje å bevege meg.

Der skjer det, eg dett ned i bakken å slår hovudet … Eg svimar av.

Neste morgon vaknar eg i senga mi heime. Var alt berre ein draum? Eg røyser meg opp, hovudet mitt verkar. Mamma kjem inn og spør om alt går bra. Eg kan ikkje hugse noko av kva som skjedde.

Eg går inn på badet, eg ser hovudet mitt heilt plastra saman. Det gjer meg berre ekkel av å sjå på. Mamma kjem til meg og seier at ein mann såg meg ligge der når han køyrde forbi. «Heldigvis kjende han oss, so han fekk deg heim».

Eg gøymer meg bak eit tre. Frå der eg står, ser treet so lite ut. Eg høyrer stega kome nærmare og nærmare. Kvistane brekk medan eg står der og prøver å ikkje puste tungt. Lufta blir so ekkel når eg prøver å puste inn.

Han står minst ein meter frå meg no. Burde eg springe? Eg står der og ventar. Kva er vitsen, han kjem til å få tak i meg uansett. Eg spring. Terne mine løftar seg fort frå bakken. Han spring etter, eg høyrer han rope, men ikkje kva han seier.

«Eg kommer til å sjdrub».

Kva er det han seier? Plutseleg skyt det opp i lufta, eg snur meg bakover og ser han peike opp mot himmelen. Eg stoppar ikkje før eg har kome meg langt vekk. Han roper etter meg, men eg ser han ikkje lenger. Eg ser byen rett framfor auga mine. Eg er ute av skogen. Men han er framleis etter meg. Eg høyrer at det smeller igjen.

Eg har nettopp gifta meg med mannen min, han skulle gi meg ei kjærleiksgåve, sa han.

Eg venta heime med middagen klar. Ti minutt seinare var han heime. Eg fekk gåva mi av mannen. «Åååå, eg er so glad i deg! Eg lurer på kva det kan vere …» Eg byrjar å pakke opp, det er ein hatt.

Dette er Susanne, vanlegvis blir ho kalla for Susi eller Suus. Ho har langt, brunt hår og smale, brune auge. Bryna er tjukke og lange, og munnen er mellomstor. Ho har både eit rundt og ovalt fjes. Ho er 171 cm høg. Folk seier ho kan bli modell. Susi har mange venner, ho har bursdag same dag som ein av dei. Ho heiter Ayla, dei har bursdag 25. mai. Begge to snakkar masse i lag, elles er dei veldig stille.

Susi kjem gåande nedover Herøybrua. Eg ser henne og spring ned trappa. Eg kjem ut døra og roper hei. «Hei» svarar ho sakte. «Kan eg stille deg nokre spørsmål?» seier eg glad, før eg set meg ned ned. «Ja, sjølvsagt.»

«So eg skriv ei historie om deg, og eg treng nokre svar».

«Okei, okei, fortel du».

«Kva vil du at eg skal skrive om deg?»

«HALOOO! Du må jo skrive noko om at eg er ein superhelt!».

«Neimen seriøst, noko skikkeleg, kva som helst».

«Okei, då kunne eg ha hatt ein stalker»

«Eeeee ja, det kunne du. Neste spørsmål: Kvifor vil du ha det, og korleis vil du at historia di skal slutte?

«Det hadde vore spennande å lese, og det sluttar med at det var ein spøk av vennane mine»

«Jaja, smart det då».