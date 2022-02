Havlandet inne i sitt siste driftsår:

Nedlegging eller framleis drift av felles næringsforum?

Havlandet AS er inne i sitt siste driftsår. Det er også slutt på RDA-midlane, noko som betyr at det ikkje er pengar til å drive Herøy Næringsforum. No inviterer Havlandet næringslivet til frukostmøte for å diskutere framtida.