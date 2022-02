Nyhende

2020 var som kjent eit gullår for båtane som driv med tråling etter pelagiske fiskeslag. Dette blir stadfesta av Fiskeridirektoratet si lønsemdsoversikt som no er lagt fram. Her slår direktoratet fast at medan lønsemda i fiskeflåten framleis er god, var det større variasjonar mellom pelagiske fiskeri og botnfiskeria.