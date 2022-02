Nyhende

Dei har heilt rett, dei som peikar på at med slike straumprisar som vi opplever denne vinteren, så burde det i alle fall vere eit minstekrav at vi faktisk har straum. Uansett er det eit faktum at det har vore ein utfordrande start på året for Mørenett, som har ansvar for at straumforsyninga er stabil.

Mørenett har på si side heilt rett i at det har vore ein stormfylt start på 2022, men det er eigentleg ikkje noko nytt på våre kantar. Det er ikkje mange år sidan vi faktisk hadde ein vinter med vind opp i storm styrke nær annakvar dag. Det er heller ingen tvil i at Mørenett sine folk gjer ein kjempejobb når uhellet først er ute. I både vind og kulde, seint og tidleg, reiser dei rundt og reparerer skader. Men burde det ha vore brukt meir ressursar på førebygging?

Nok ein gong ser vi at det ofte er bygder litt utanfor sentrale strok som opplever straumløyse. Det kan godt hende det bles litt meir der, men det er vanskeleg å fri seg frå tanken på at når det gjeld målsettinga om mest mogleg stabilt linjenett, så er det kjøtvekta som tel, med andre ord kvar det bur mest folk.

Det er svært bra at Mørenett no varslar at dei vil ta ein gjennomgang av hendingane i januar, for å evaluere om det faktisk er noko forsyningsleddet kan eller må gjere for å unngå at montørar må sendast i alle retningar kvar gong det kjem ein storm. Her må kommunane vere sitt ansvar bevisst, vere tett på ei slik evaluering, og ikkje minst trykke på for at det kjem konkrete handlingar av ein slik gjennomgang.

Viss det verkeleg er slik Mørenett sjølv seier; at det på lokalt linjenett står stolpar og anna utstyr som skriv seg frå 50- og 60-talet, så burde det gje eit grunnlag for eit lokalt krav om ei grundig fornying. Vi er ikkje lenger herrar i eige hus når det gjeld straumprisen. Men det er vi – i alle fall indirekte – med tanke på å få straum inn i husa til abonnentane.