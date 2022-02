Nyhende

Trass i at Herøy kommunestyre har vedtatt at ein skal ta ei ny re-evaluering av ferieordninga i helse og omsorgssektoren for ferieåret 2021 innan mai i år, spør no helse og omsorgsutvalet, som skal gjere denne evalueringa, om dette er naudsynt. Det gjer dei i lys av at administrasjonen er bedne om å også gjere ei ferieevaluering for inneverande år – der også ferievikarane får høve til å uttale seg.