Sjå direktesending frå "Psykologtimen" med kommunepsykolog Tomas Myklebust

Nyhende

Onsdag 2. februar, inviterer kommunepsykolog, Tomas Brandal Myklebust, inn til ein ny Psykologtime på Ulstein Bibliotek. Mat er ein av mange faktorar som påverkar hjernehelsa vår, og temaet denne gongen er derfor Næringsvett. Klinisk ernæringsfysiolog i Ulstein Kommune, Kari Brandal, gjestar timen og vil saman med Tomas gi oss eit innblikk i korleis det vi puttar i oss har ei effekt på kropp og sinn.

Kari Brandal har brei erfaring innan sitt fagfelt, og jobbar i dag delvis ved Ulstein Helsestasjon samt på Høgskulen i Volda innan mat og helse. Samtidig samarbeider ho med Nordvestklinikk i Ulsteinvik, og Klinikk for alle i Ørsta, som privatpraktiserande klinisk ernæringsfysiolog. Ho jobbar mykje med regelmessigheit og rutinar knytt til kosthald og fysisk aktivitet, både for dei med over-, under- og normalvekt.

- Eg har mykje erfaring med menneske som har eit vanskeleg forhold til mat, der kjensler og matinntak er sterkt knytt til kvarandre. Som fagperson er eg brennande opptatt av normalitet, og å vere ei motvekt til trendy diettar og kortsiktige løysingar. Eg likar godt å snakke om "Når bra nok ikkje lenger er godt nok" - kva er det som gjer at vi går vekk i frå det kjente og det trauste, på leiting etter svar som er meir kompliserte enn naudsynt, spør ho.