Rovdefjordsambandet er avgjerande

Nyhende

LESARINNLEGG: Viser til avisoppslag i Synste Møre 13/1, 20/1 og Vestlandsnytt 7/1, 14/1.

Rovdefjordsambandet har gjennom avisoppslaga i Synste Møre og Vestlandsnytt dei siste vekene vore vitne til utspel om alternativa som no vert lagt fram for kryssing av Rovdefjorden. Vanylvspolitikarane Ottar Jan Løvoll (Ap) og Nils Olav Moen (Hp) meiner at selskapet ikkje tek forslaget om å endre brualternativet som dei foreslår mellom Koparneset og Årvika på alvor.

Slik ser dei føre seg Rovdefjordsambandet Sande vil flytte brua over til vanylvssida, men Rovdefjordsambandet syner til at det vil koste ein halv milliard kroner ekstra.

Vanylvspolitikarar om traseen for Rovdefjordsambandet: – Dette må sjekkast ut før toget har gått Vanylvspolitikarane Ottar Jan Løvoll og Nils Olav Moen vil ha alle fakta på bordet før den nye traseen for Rovdefjordsambandet vert valt.

I avisoppslaget i VN 14/1 og i SM 20/1 vert det vist til illustrasjonar med ein rett strek frå Koparneset til Årvika, som dei meiner vil korte inn sambandet med 300 meter. Dette meiner politikarane vil vere den absolutt rimelegaste løysinga for ei fjordkryssing. Samanlikninga med planlagt bru over Bjørnafjorden vert også teke fram som eit prosjekt som vil passe for linja Koparnes – Årvik.

Sidan 2020 har Rovdefjordsambandet arbeidd med alternative løysingar for kryssing av Rovdefjorden.

Gjennom utgreiingar som er utført av innleigd konsulentselskap, Dr. Techn Olav Olsen, er det lagt fram fem alternative løysingar, avhengig av om seglingshøgda vert 75 eller 45 m. (98 % av dagens skipstrafikk gjennom Rovdefjorden går under 45 m).

Tre av dei framlagde forslaga viser alternativ med skipskanal eller svingbru på/ved Saudeholmen, som alternative løysingar i fall kravet om seglings- høgde framleis vert 75 meter. Samtidig har Rovdefjordsambandet vore i dialog med Kystverket saman med ordførarane, med mål om å få i gong ein prosess for å få ned seglingshøgda til 45 meter.

Om vi får redusert seglingshøgda har selskapet fått vurdert to løysingar; ei flytebru frå Bjørlykkeskjeret til Saudeholmen (1500 m) og ei høgbru over Saudeholmsundet (350 m og 45 m seglingshøgde) til Storneset/Breivika med tilknyting til noverande veglinje og ein framtidig tunnel til Gursken.

Det er også vurdert ei høgbru/flytebru frå Koparneset til Skredestranda der høgbrua vert plassert på Koparneset og vert knytt til ei flytebru 200 meter nord for neset til landfeste på Skredestranda (totalt 2344 m).

Samanliknar ein dei to løysingane som går på høgbru/flytebru er det vesentlege teknologiske utfordringar. Ei flytebru/høgbru frå Bjørlykka til Storeneset har ei kortare flytebru og to faste punkt for tilkopling på Bjørlykkeskjeret og Saudeholmen. Kravet om sikring for baugpåstøt frå båtar som skal krysse sundet vil med dette alternativet vere skjerma både på Saudeholmen og på Storeneset (for høgbrua). Her vil også kravet om dimensjonering av flytebrua vere lågare enn ved ei frittflytande endeforankra bru som vil vere for Koparnes – Skredestranda.

Kostnadsberekningar gjort av Dr. Techn Olav Olsen viser at for å sikre aukande horisontale krefter som vil gjelde for ei bru som skal gå direkte frå ei flytebru over i ei hengebru og også dimensjonert for baugpåstøt vil vere betydeleg. Breiare brukasse/kraftigare pongtongar enn i alternativet til Saudeholmen (14 til 18 m bredde). Dvs 30% auke i stålmengde brukasse, 10% auke i stålmengde pongtongar og 20% auke i stålmengde for fire pongtongar nærast seglingsløpet. Skilnaden på kostnader knytt til denne entreprisen syner ein auke på ca. 500 mill. dyrare flytebru/høgbru på alternativet Koparnes – Skredestranda.

Å teikne ein rett strek over ein fjord er ei enkel framstilling av avstanden mellom to punkt.

Då endrar sjølvsagt også den teknologiske løysinga seg ved å gå frå ei flytebru/høgru til ei hengebru, noko som utan tvil vil bli ei dyrare løysing.

Ved gjennomgang for kvalitetssikring (KS1) i 2019 vart prosjektet definert som ikkje-sjølvfinansierande med ein kostnad på 4,3 mrd. Målesettinga frå Rovdefjordsambandet si side er å få ned bygge- kostnadane og samtidig få ei bru som er open for biltrafikk utan svingbru/skipskanal. Planprogrammet for endringane i kommunedelplanen er no godkjent i både Sande og Vanylven kommunar og planprosessen fram til ny kommunedelplan er klar.

Rovdefjordsambandet har som målsetjing å få på plass ein framdriftsplan for fjordkryssingsprosjektet, og legge fram for vegeigar, Møre og Romsdal fylkeskommune, innan årsskiftet 2022/23.

Innleigt konsulentselskap, Dr. Techn Olav Olsen, har stor tillit frå bruselskapet. Selskapet har stor kompetanse innan brubygging og arbeider tett saman med bl.a. Statens vegvesen i mange samferdselsprosjekt over heile landet, bl. anna bru over Bjørnafjorden, Nordfjordbrua, Halsafjordsambandet m.fl.

Utfordringa no står på å få ei samla oppslutning om eit fjordkryssingsprosjekt der ein også får på plass ein tunnel frå Breivika til Gursken, som kan redusere reisetida nord/sør med opptil 20 min. Dette vil vere avgjerande for ein sterkare bu- og arbeidsregion.

Rovdefjordsambandet v/styreleiar Jon Aasen