Gutane kjempa som løver i Trøndelag!

Nyhende

I nok ein handballsesong som vart koronaprega, fekk endeleg Bergsøy sitt G20 lag reise på tur til Trondheim helga 22. -23.1.22. Fyrste kampen mot Tiller var dessverre ikkje gutane heilt våken etter ein lang busstur, noko trønderane ikkje tok omsyn til. Ein litt hårete start øydela kampen, og det enda med tap 19–31 i Trondheim spektrum. Dagen etter stod Sverresborg for tur. To jamne lag kjempa hardt om poenga, og det såg litt stygt ut då vi låg 3 mål under til pause (14-11). Heldigvis var Erik Helgesen Ruud i kamphumør, og gav seg ikkje før han hadde scora 8 mål, der det siste kom 25 sekund før fulltid. Ein herleg eitmålssiger (22–23) til G20!

Onsdag 26.1.22 fekk Bergsøygutane besøk av Ørsta til eit etterlengta lokaloppgjer etter ei lenger koronapause. Det var ein tett og jamn kamp, der Bergsøy klarte å ligge ei lita båtlengd føre frå start. Det var tøffe tak, men gutane våre leda ei stund med tre mål, som Ørsta greidde å tette igjen til pause. Tavla viste 10–10 halvvegs.

I pausen må trenarteamet Larus Gunnarsson og Rikard Moe ha lagt ein god plan, for Ørsta kom aldri nærmare siger enn som så. Bergsøy sette ekstra krefter inn i forsvaret, og var meir aggressive framover. Dette gav resultat, og Bergsøy rykte gradvis ifrå. Dette var ein skikkeleg lagsiger der gutane kjempa som løver. Keeperane Theo Skorpen Berge og Magnus Myrvang-Leine stod godt, og stemninga i hallen var rimeleg høg då Theo redda både rush og straffekast.

Bergsøy har elles fått ei god forsterking i talentfulle Philip Molvær Haga som har meldt overgang frå Spjelkavik, og han varta opp med fire mål. Elles var det Erik Ruud Helgesen som vart toppscorar med 6 mål, og Theodor Leine hadde 5. Villak Torgersen Bjørlykke og August Wellden fekk 3 mål kvar, derav August ikkje var snauare enn at han triksa inn alles frå høgrevingen. Sevrin Skår Kragseth fekk 2 og Pål Vestnes Sørdal scora eit mål. Pål var mest forsvarskjempe i denne kampen. Ørsta sin spelar nr. 8, Ruben Rekkedal Nydahl, banka inn 10 mål. Sluttresultatet vart 26–23 til ellevill jubel frå heimepublikummet. Det var skikkeleg kjekt å sjå karane i godt kampslag igjen!

Bergsøy klatra dermed opp til 8.-plass på tabellen, og målet er å kome ytterlegare opp før sesongen er over.

Neste kamp vert heime i Herøyhallen søndag 6.2.22 – møt opp og hjelp gutane våre til seier over Sverresborg!