Får kjøpe tomt på Leine hamn – med byggefrist

Nyhende

Salet skal skje til takst, justert for konsumprisindeks, i samsvar med Herøy kommune sine vedtekter og reglar for næringstomter. I tillegg kjem gebyr for frådeling, tinglysing, dokumentavgift og eventuelle andre offentlege gebyr. Formannskapet i Herøy vedtok dette i sitt møte tysdag.