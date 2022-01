Oppklaringar om turstien ved Leikongeidet

Nyhende

Parallelle stiar



I Vestlandsnytt 18.1.22 står det «Øystein Folden ynskjer også fleire stiar parallelt når slitasjen vert stor». Kva Øystein Folden meiner om den saka er det ingen som har spurd om. Det har eigentleg ikkje interesse. Kva Naturvernforbundet meiner om dette kan derimot vere veldig aktuelt. Naturvernforbundet meiner at ein gjennom enkle tiltak med handreiskap kan utbetre enkelte delar av stiar som har våte parti og får stor slitasje. Dette er velkjent teknikk bruka gjennom hundrevis av år. Nokre seier at dette ikkje går i Herøy kommune. Det trur vi ikkje noko på. Naturvernforbundet har difor ikkje noko ønskje om fleire parallelle stiar.





Sti eller veg

Naturvernforbundet har behov for å ha eit uttrykk for gangspor i terrenget, i motsetning til vegar i terrenget. Når sporet er humpete og smalt, utan særleg tilrettelegging, tenkjer vi sti. Når ein bruker maskinar og har toppdekke av grus, så er det noko anna, og det kallar vi veg. Viss andre tenkjer på anna vis om dette, så skal ikkje vi legge oss borti dette. Men det er viktig for oss at vi får bruke omgrepet sti om ei rås slik som i lia ved Leikongeidet. Eit vanleg skil mellom sti og veg er at ein på ein sti får ulike steg fordi det er hump og sving som tvinger oss til det. Ein veg er slett jamvel om han er bratt, og innbyr til gjentatte like steg. Spør ein fysioterapeut om dette gjer nokon skilnad om ein trøblar med musklar og beingrind, den som ikkje veit.

Naturundersøkingar

I dei seinare åra har ein lagt meir vekt på naturområde enn på einskildartar. Kystlynghei er såleis ein naturtype som er høgt raudlista, jamvel om det ikkje er ein einaste art der som er raudlista. Det er berre å innsjå at biologar utdanna for ein mannsalder sidan ikkje kjenner til nyare kartleggingsmetodar om han ikkje har gjort noko for å tileigne seg ny kunnskap om dette dei ti siste åra. Ein kan vere god biolog likevel, sjølv om ein ikkje får til dette.

Viss det er førekomst av ein utvald naturtype som t.d. kystlynghei er, så skal det til handsaming etter naturmangfaldlova kap. VI, sjølv om det er tale om berre små inngrep. Det er difor nødvendig å få kartlagd kva naturtypar som er i området.

Slåttemyr

Dei eg kjenner til som kan fortelje at dei var med på myrslått er meir enn 80 år gamle. Dei var så vidt med, før det var uaktuelt. Etter siste verdskrig kom traktoren og kjøpegjødsla, og myrslått var ikkje lenger aktuelt. Men det finst framleis myrer som er såpass prega av myrslåtten den gongen at dei skal kartleggast som slåttemyr no. I ein del høve kan ein sjå teikn i myra som gjer at ein er sikker på at myra har vore slått. I andre høve kan ein finne rekneskap over kor mykje høy som blei henta i utmarka. Inst i fjordane var det store utmarksareal i bruk. Ute på øyene var det mykje mindre, og det var meir vanleg med beite heile året. Sjølv om ein ikkje veit detaljane i dette, kan ein vere viss på at alt areal har vore nytta til slått eller beite. Så er spørsmålet om arealet framleis skal reknast som slåttemyr, eller om ein skal rekne arealet som gjengrodd, på veg over til noko anna. Eg har kartlagd båe delar i andre kommunar. Dei er på ingen måte enkle å kartlegge. Eg har også slått slike myrer, for å prøve ut korleis det fungerer. Det finst slåttemyrer som er nesten som dei eingong var, og ljåen syng når ein prøver. Om det er noko som skal reknast som slåttemyr langs stien, må ein kartlegge nærare. Viss det ikkje er slåttemyr, så må ein finne ut kva myrtype det er. Nokre myrtypar er raudlista.

Forskjellshandsaming

Det blir vist til ulike andre prosjekt med turstiar og turvegar. At dårlege løysingar andre stader skal føre til at ein får lov til same løysing fleire stader, ser ikkje Naturvernforbundet som god grunn til likehandsaming. Det er heller ikkje slik at det alltid er bra å lage endå ein veg når ein alt har hundre.

Naturvernforbundet gjorde for nokre år sidan ei undersøking for å finne ut om naturmangfaldlova blei bruka i samband med prosjekt som fekk tippemiddel. 80% av prosjekta hadde manglar, dei fleste vesentlege manglar, og nokre prosjekt blei bygd utan løyve. Det kan vere grunn til å gjenta undersøkinga for å sjå om det har blitt betre.

Helge Orten (H) Øystein Folden fylkessekretær, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal