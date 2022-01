I gang med det store prosjektet

Nyhende

«Rydd Norge» er Noreg sitt første nasjonale ryddeprogram, etablert og leia av Handelens Miljøfond. I spissen lokalt finn vi to Herøy-verksemder; Runde Miljøsenter og nystarta Fallgard Kystrenovasjon AS. Ovidie Mari Lynge, prosjektansvarleg frå Runde Miljøsenter, fortel til Vestlandsnytt at dei no går i gang med sitt område, som utgjer Grasøya i Ulstein kommune, Skorpa, Nerlandsøya, Remøya og Runde i Herøy kommune, og Kvamsøya og Sandsøya i Sande kommune.