Nyhende

– Vi må sjå på Dragsundbrua, no, før det oppstår ulykker her. Brua vart bygd i åra mellom 1951-53, og stettar ikkje lenger dagens krav til trafikktrygging og funksjonalitet. Fylkesveg 61 er ein svært viktig samferdselsveg for verdiskapingsfylket Møre og Romsdal som vi må sikre.